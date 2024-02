Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in der Dienstagnacht in einem Kehler Restaurant gekommen. Der Verdächtige ist bislang unbekannt.

Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zum Dienstag in einem Restaurant in Kehl mit einem bislang Unbekannten in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 27-Jährige ein Messer in der Hand, als sie eintrafen.

Der genaue Tathergang wird noch ermittelt

Der 27-Jährige war er mit seiner Begleiterin in einem Restaurant, als er mit einem bisher unbekannten Mann in Streit geriet. In der Folge soll der 27-Jährige von dem Unbekannten mit einem Stein so verletzt worden sein, dass dieser kurzzeitig die "visuelle Wahrnehmung" verlor. Um sich vor weiteren Angriffen zu schützen, hatte er ein mitgeführtes Messer in die Hand genommen.

Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen wurde der Mann zum Fallenlassen des Messers bewegt. Dieser Aufforderung kam der 27-Jährige nach. Die Beamten des Polizeireviers Kehl nahmen den Mann für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf das Revier.