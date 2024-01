Wertsachen aus Handschuhfach in Kehl gestohlen

Ein bislang Unbekannter ist am Sonntag in einen geparkten Pkw in der Schulstraße in Kehl eingebrochen und hat einen Geldbeutel sowie ein Smartphone gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brach der Dieb das Handschuhfach auf.

Wie der Dieb in das Auto gelangte, ist noch unklar

In innerhalb von nur 30 Minuten konnte der Einbrecher auf noch ungeklärte Weise den Schließmechanismus eines geparkten Wagens überwinden und aus dem Wageninnern einen Geldbeutel sowie ein Smartphone stehlen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Autoaufbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit den Ermittlern des Polizeireviers Kehl in Verbindung.