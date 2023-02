Diebstahl

Kehl: Zwei 25-Jährige schlagen nach Diebstahl auf Ladendetektiv ein

Zwei 25-Jährige haben am Samstag einen Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt in der Kehler Hauptstraße nach versuchtem Diebstahl geschlagen. Einer der beiden Täter steckte Parfüm im Wert von 400 Euro ein.