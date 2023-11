Kehl: Zweiter Brand auf Sportgelände in nicht einmal drei Tagen

Erst ein Lager für Hochsprungmatten in Kehl-Bodersweier, nun das Sportheim in Kork. Gleich zweimal brannte es in Kehler Stadtteilen auf Sportanlagen.

Sportheim in Kork in Flammen

Zwei Brände auf Sportanlagen in Kehler Stadtteilen in nicht einmal drei Tagen hielten Feuerwehr und Polizei auf Trab. Nachdem am Samstag, 11. November, ein Lager für Hochsprungmatten auf dem Sportplatz in Kehl-Bodersweier abgebrannt ist, rief am Morgen des Montag, 13. November, ein Feuer im Vereinsheim des SV Kork in Kehl-Kork ein hohes Einsatzaufkommen bei Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Laut eines Berichts des Polizeipräsidiums Offenburg waren die Flammen schon von weitem zu sehen. Sie erfassten das gesamte Sportheim.

Kräfte der Polizei, sowie insgesamt 40 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen waren in den Morgenstunden des 13. November mit der Sicherung und Löschung der Örtlichkeit in Kehl-Kork beschäftigt.

Die genaue Brandursache ist noch Teil der weiteren Ermittlungen, schreibt die Polizei. Am späteren Vormittag waren die Flammen dann unter Kontrolle.

In Bodersweier konnten die Feuerwehrleute den Brand am Samstag schnell unter Kontrolle bringen. Laut Polizei wurde das Lager für die Hochsprungmatten komplett zerstört.

Tartanbahn in Bodersweier durch Feuer beschädigt

Auch die Tartanbahn erlitt Schäden durch die Flammen. Die Ursache des Brandes ist unbekannt, schreibt die Polizei.