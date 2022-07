Kehler Paar macht bei Sat.1-Show „Paar Love“ den Beziehungstest

Darleen (30) und Elvis (29) Besmann aus Kehl sind am Mittwoch, 20.15 Uhr, bei Sat.1 in der Show „Paar Love“ mit Ralf Schmitz zu sehen. Im Idealfall können sie dabei 100.000 Euro gewinnen.

Elvis ist Inhaber einer Videoproduktionsfirma für Online- und Videomarketing, Darleen Moderatorin, Youtuberin und Content Creator für Unternehmen auf Social Media. Beide sind nach eigenen Angaben für jeden Quatsch zu haben und machen gerne Dinge, die sie später noch ihren Enkeln weitererzählen können. Aus diesem Grund haben sie auch bei der Show mitgemacht.

„Wir probieren total gern immer wieder neue Dinge aus und stellen uns neuen Herausforderungen“, sagt die 30-Jährige. „Eine Show wie ‚Wer wird Millionär?‘ hätten wir uns wahrscheinlich nicht zugetraut, aber wir dachten uns ‚Paar sein, das können wir‘.“

Über eine Plattform für Medienschaffende hatten sie sich beworben. Die Show kannten sie zuvor nicht, da sie keinen Fernsehanschluss haben. „Aber seit der Bewerbung schauen wir sie echt gern und fiebern selbst immer mit, wie wir wohl bei der jeweiligen Aufgabe abgeschnitten hätten“, so die Moderatorin.

Auf ihre Beziehung sind die beiden stolz. Denn es sei eine der wenigen Sachen, die sie definitiv richtig in ihrem Leben gemacht hätten. Darleen gesteht, dass sie auf Elvis schon 2009 im Pfadfinderlager ein Auge geworfen hatte. Elvis hätte sie dann aber erst 2011 bei einer Jugendveranstaltung der Kirchengemeinde entdeckt.

Doch erst ein Jahr später, nachdem Darleen Abitur gemacht hatte und für ein Freiwilliges Soziales Jahr in Österreich war, hätte sich durch das tägliche Schreiben über den Nachrichtendienst Whatsapp ein regelmäßiger Kontakt entwickelt. „Wir haben uns erst mal virtuell kennengelernt und sind drei Monate später dann offiziell zusammen gekommen“, fasst Darleen den Anfang ihrer Beziehung zusammen. Das war vor neun Jahren.

Am schwersten hätten die beiden TV-Kandidaten die Schätzaufgabe gefunden, verraten sie schon vor der Ausstrahlung. Und den Moderator Ralf Schmitz hätten sie als supernett und total entspannt erlebt, weswegen sie sich in der Show auch sehr wohl gefühlt hätten.

„Er hat wirklich eine ganz charmante und schlagfertig-lustige Art, die einfach komplett die Anspannung und Nervosität nimmt“, sagt die Kehlerin über ihren Moderationskollegen.

Sie selbst moderiert die Sendung „Ungeschminkt Family“ für den christlichen TV-Sender HopeTV. Ansonsten ist sie auf ihren Youtube-Kanälen „Mamaleen“ und „Ausprobiert“ zu sehen.

Und was würde das Kandidatenpaar machen, wenn es die 100.000 Euro gewinnt? „Da Elvis sehr lange und mit zwei Kindern studiert hat, konnten wir uns in den vergangenen Jahren nur sehr wenig leisten“, erklärt die Kandidatin.

„Das heißt, mit dem Gewinn von 100.000 Euro würden wir uns ein paar Dinge gönnen, die in den letzten Jahren nicht drin gewesen sind – etwa Anschaffungen für die Wohnung, in den Urlaub fliegen und den Rest investieren.“ Die Sendung werden die beiden mit Familie und Freunden gemeinsam schauen.

„Paar Wars“ heißt jetzt „Paar Love“

Make love, not war: Die Ralf-Schmitz-Show „Paar Wars“ wird 2022 in Sat.1 zu „Paar Love“. „Angesichts des grausamen Kriegs in der Ukraine fühlt es sich aktuell falsch an, eine Unterhaltungsshow zu machen, die ‚War‘ im Titel trägt. Deshalb lautet das Motto für die zweite Staffel in diesem Jahr: ‚Make love, not war!‘ In diesem Zuge hat der Sender den Sendungstitel kurzerhand in ‚Paar Love‘ geändert“, erklärt Moderator Ralf Schmitz. In jeder Show stellen sich drei ganz unterschiedliche Paare in acht Prüfungen dem Beziehungstest des Gastgebers. Nur die zwei Duos, die sich ganz genau kennen, am besten harmonieren und das meiste Geld für ihren Jackpot eingesammelt haben, kommen ins Finale. Und nur das Siegerpaar darf um bis zu 100.000 Euro reicher nach Hause gehen.