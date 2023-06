Eine Referendarin erzählt

Kein Job trotz Lehrermangel: „Mein Mann und ich möchten aus privaten Gründen zurück nach Kehl“

Nach ihrem Referendariat möchte Anna K. (Name von der Redaktion geändert) am liebsten an einer Schule in ihrer Heimatregion unterrichten. Doch die Realität sieht anders aus. Denn Lehrermangel herrscht nur in bestimmten Regionen.