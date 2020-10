Keine Geiselnahme in Kehl: Getöteter 53-Jähriger war allein in seiner Wohnung

Was genau hat zu den tödlichen Schüssen bei einem Polizeieinsatz in Kehl geführt? Die Kripo ermittelt, es sind mehrere Schüsse gefallen.

Die tödlichen Schüsse der Polizei auf einen 53 Jahre alten Mann am Sonntag in Kehl werfen noch Fragen auf. Nach einem im Internet kursierenden Video, das offenbar aus einem Nachbargebäude heraus aufgenommen wurde und das durchaus authentisch wirkt, sind bei der Auseinandersetzung in dem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße mindestens sechs Schüsse gefallen – fünf in unmittelbarer Folge und einer kurze Zeit danach. Zuvor waren mehrfach laute Rufe zu hören. Nach den Schüssen rannten Rettungskräfte in das Gebäude.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt, habe nach bisherigem Ermittlungsstand das SEK mehrfach geschossen, der Mann war nach Meldungen von Polizei und Anklagebehörde mit einem Messer bewaffnet.

Wie viele Schüsse tatsächlich gefallen sind, und wie viele ihn getroffen haben, das sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen, die routinemäßig auch gegen die beteiligten Polizeibeamten geführt würden, so Presse-Staatsanwalt Kai Stoffregen. Der Mann sollte noch am Montag obduziert werden.

Wie berichtet, kam es zu den tödlichen Schüssen, als das Sondereinsatzkommando am Sonntag gegen 16.30 Uhr die Wohnung des Mannes betrat. Dieser habe sich vorher mehrfach am Fenster gezeigt und sei offenkundig auch verletzt gewesen.

Erste Hinweise am Sonntag gegen 10 Uhr

Das Drama hatte sich den ganzen Tag hingezogen, erste Hinweise auf den auffälligen Mann hatte die Polizei am Sonntag bereits gegen 10 Uhr über Notruf erhalten. Da berichtete ein Zeuge, dass der 53-Jährige mit einem Messer bewaffnet auf der Straße herumgelaufen sei, bevor er sich in seine Wohnung zurückgezogen habe. Mehrere Polizeistreifen versuchten, mit dem Mann in Kontakt zu treten. Dieser habe sich mehrfach am Fenster gezeigt, man habe erkennen können, dass er verletzt war.

Nicht bestätigt haben sich Gerüchte, dass der Mann auch eine Geisel genommen hatte – er war, so Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag, allein in seiner Wohnung. Die Polizei sei nach Auswertung der vorliegenden Informationen zu dem Schluss gekommen, dass er sich selbst und andere gefährden könne.

Das Verhalten des afghanischen Staatsangehörigen sei möglicherweise auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen, wie es am Montag weiter hieß. Bereits vor einem Monat sei er „in ähnlicher Weise und in einem vergleichbaren Zustand auffällig geworden“.

Damals hatte er mit einem Küchenmesser einen Nachbarn bedroht und war anschließend in eine Spezialklinik eingeliefert worden. Anhaltspunkte für einen politischen Hintergrund des aktuellen Falls läge nicht vor, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.