Kollidiert in Kehl: Alkoholisierter Mann beschädigt Auto und flüchtet

In Kehl fährt ein Mann betrunken Auto, prallt gegen ein weiteres Fahrzeug und flieht dann von der Unfallstelle. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Ein Pkw-Fahrer ist am Dienstagnachmittag unter Alkoholeinfluss mit einem weiteren Fahrzeug in Kehl kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann seinen Wagen kurz vor 16 Uhr in der Schwarzwaldstraße abgestellt haben und davongelaufen sein.

Beamte konnten den Unfallverursacher ausfindig machen und bemerkten dabei, dass er betrunken war. Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte einen Wert von über zwei Promille. Der Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.