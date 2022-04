Ortenaukreis

Lasterfahrer vertraut Navigationsgerät und bleibt auf einer Brücke bei Kehl stecken

Zu einer Brückensperrung ist es am Dienstag in Kehl gekommen. Der Fahrer eines Sattelzuges ist stecken geblieben und hat einen Schaden von etwa 10.000 Euro am Fahrzeug verursacht.