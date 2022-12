Polizei sucht Zeugen

Mann belästigt Frauen in Zug zwischen Offenburg und Kehl

Mehrere Frauen hat ein etwa 30-jähriger Mann in einem Nahverkehrszug zwischen Offenburg und Kehl am Mittwochmittag belästigt. Er starrte sie an und fasste sich dabei in den Schritt. Die Polizei ermittelt nun die Identität des Mannes.