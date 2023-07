Mann bespuckt und beleidigt Beamte bei Kontrolle in Kehl

Ein 38-Jähriger hat sich am Donnerstag bei einer Kontrolle aggressiv gegenüber den Polizisten verhalten. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen.

Am Donnerstagabend ist es in Kehl an der Haltestelle der Tramlinie D zu einem Angriff auf Beamte gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, verweigerte ein 38-jähriger Mann gegen 18 Uhr bei einer Kontrolle die Herausgabe seiner Ausweisdokumente.

Zudem verhielt er sich den Beamten gegenüber gewalttätig, bespuckte und beleidigte diese immer wieder.

Aggressives Verhalten in Kehl: Polizei legt Mann Handschellen an

Aufgrund seiner fehlenden Ausweisdokumente wollten Beamte den 38-Jährigen mit auf die Dienststelle nehmen. Weil er sich dabei weigerte, brachten ihn die Polizisten zu Boden und legten ihm Handschellen an.

Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.