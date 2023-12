Mann bricht mit Brecheisen in Wohnung in Mehrfamilienhaus in Kehl ein

Ein Mann ist am Montagnachmittag vermutliche mithilfe eines Brecheisens in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hauptstraße in Kehl eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass ein Zeuge den Einbrecher gegen 14.20 Uhr mit einem Einbruchswerkzeug aus der Dachgeschosswohnung kommen sah.

Die Wohnungstür öffnete er zuvor gewaltsam und durchwühlte mehrere Schränke. Noch ist unklar, ob er auch etwas stahl.

Der Einbrecher flüchtete mit einem Mercedes

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er trug zum Tatzeitpunkt eine weiße Baseballcap und einen hellen Jogginganzug. Er stieg nach seiner Tat in einen Mercedes und fuhr davon.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter (0 78 51) 89 30 zu melden.