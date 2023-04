Mann fährt betrunken gegen Poller in Kehl

Mit einem Wert von 1,5 Promille war ein Mann mit seinem Auto in Kehl unterwegs. Die Fahrt endete in einem Zusammenstoß mit einem Poller.

Ein 52-Jähriger ist am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Großherzog-Friedrich-Straße in Kehl unter Alkoholeinfluss gegen einen versenkbaren Poller gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer auf der Straße trotz mahnender Verkehrszeichen in Richtung Hauptstraße unterwegs.

Hinzugerufene Rettungskräfte und Polizisten konnten keine größeren Verletzungen bei dem Autofahrer feststellen, ein Atemalkoholtest ergab aber einen Wert von circa 1,5 Promille. Anschließend musste sich der Mann zur weiteren Untersuchung einem Blutalkoholtest unterziehen. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.