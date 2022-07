Mann in psychischer Ausnahmesituation: Größerer Polizeieinsatz in Kehl

Eine Frau ruft in Kehl besorgt die Polizei, weil ein Mann randaliert. In der Folge gibt es einen größeren Einsatz für die Ordnungshüter.

Die psychische Ausnahmesituation eines Mannes hat am Donnerstagabend für einen größeren Polizeieinsatz in der Albert-Schweitzer-Straße in Kehl gesorgt.

Eine besorgte Zeugin meldete laut Polizeibericht über Notruf, dass der Anwohner randalierte. Alarmierten Kräfte des Polizeireviers Kehl gelang es in der Folge unter massiver Kraftanstrengung, den mit einer Schere Bewaffneten unter dem Einsatz von Pfefferspray zu überwältigen.

Er wurde durch die Maßnahme leicht verletzt und musste im Anschluss in einem Krankenhaus notärztlich versorgt werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.