Ein alkoholisierter Mann mit Hausverbot betrat eine Tankstelle in Kehl. Als die Mitarbeiter die Polizei riefen, drohte er ihnen.

Ein 57-Jähriger hat am Sonntag, gegen 10 Uhr, ein Hausverbot missachtet und anschließend einen Beamten beleidigt.

Mann droht Mitarbeitern Schläge an

Der Mann betrat die Tankstelle in der Straßburger Straße, in der er Hausverbot hat, wie die Polizei mitteilte. Als ihn der Eigentümer darauf ansprach, beleidigte der 57-Jährige ihn und seine Mitarbeiter und drohte ihnen Schläge an. Der Mann war alkoholisiert.

Die Mitarbeiter riefen die Polizei. Die eintreffenden Beamten wurden ebenfalls von dem Endfünfziger beleidigt. Diesem stehen nun gleich mehrere Anzeigen ins Haus.