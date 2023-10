Mann raubt Tankstelle in Kehl aus und gibt Beute anschließend zurück

Ein maskierter und mit einem Werkzeug bewaffneter Mann hat am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr eine Tankstelle in der Eugen-Ensslin-Straße in Kehl überfallen. Die Polizei teilte mit, dass ein Tankwart den Mann, nachdem dieser zunächst einige hundert Euro in seinen Besitz bringen konnte, außerhalb des Verkaufsraumes stellte.

Vor einer Woche wurde die Tankstelle schon einmal ausgeraubt

Der mutmaßliche Räuber gab dem Mitarbeiter daraufhin die Beute zurück und floh mit einem Auto über die französische Grenze. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen der Person und einem weiteren Raub einer Person mit französischem Akzent an der Tankstelle in der vergangenen Woche.