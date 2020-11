In einem Streit hat ein 32-Jähriger seine Partnerin geschlagen und mit einem Luftgewehr geschossen. Die Polizei nahm den Mann fest. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.

Ein 32-Jähriger hat während eines Streits mit seiner Partnerin mit einem Luftgewehr geschossen. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Der Mann hatte seine Partnerin mit der Faust geschlagen und in der gemeinsamen Wohnung in Kehl geschossen. Das Geschoss traf die Wand und niemand verletzte sich, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Daraufhin hat die Polizei sich Montagnachmittag Zutritt in die Wohnung verschafft. Dort ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Am Dienstag kam er wieder auf freiem Fuß, darf die Wohnung nun vorläufig aber nicht betreten.

Mittlerweile hat die Polizei die Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Zudem erwarten den Mann Anzeigen wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.