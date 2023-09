Mann schlägt neuen Partner seiner Ex-Freundin am Bahnhof Kehl blutig

Nachdem ein 26-Jähriger am Freitag am Bahnhof seine Ex-Freundin mit ihrem neuen Partner angetroffen hatte, hat er die Kontrolle verloren und dem neuen Liebhaber mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Ein 26-Jähriger hat am Freitag gegen 14 Uhr am Bahnhof Kehl den neuen Liebhaber seiner Ex-Freundin, den er zusammen mit ihr dort spontan angetroffen hatte, angegriffen. Die Polizei teilte mit, dass er seinem Opfer mehrfach mit einem stumpfen Gegenstand ins Gesicht schlug und ihm so blutende Wunden zufügte.

Der Angegriffene kam mit blutenden Wunden in ein Krankenhaus

Der verletzte 39-Jährige musste vor Ort ärztlich behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 26-Jährige flüchtete vom Tatort. Bis jetzt konnte ihn die Polizei nicht finden. Die Bundespolizei ermittelt nun den genauen Ablauf der Gewalttat.