Mann stiehlt in Kehl ein Auto, in dem ein elfjähriges Kind sitzt

Ein Mann hat am Montagnachmittag in Kehl einen abgestellten Wagen gestohlen, in dem ein elfjähriges Kind saß. Die Polizei konnte den Verdächtigen nach einer Verfolgungsfahrt stellen.

Eine Autofahrerin stellte am Montagnachmittag um kurz nach 15 Uhr ihren BMW mit französischer Zulassung im Bereich des Bahnhofvorplatzes in Kehl ab, um nach derzeitigen Erkenntnissen eine kurze Besorgung zu machen. Ihr elfjähriges Kind blieb in dieser Zeit auf dem Rücksitz des Wagen sitzen; den Schlüssel hatte sie im Fahrzeug stecken lassen.

Zeugen berichteten, dass sich zu diesem Zeitpunkt ein noch Unbekannter hinters Steuer gesetzt hatte und mit dem BMW samt Kind in Richtung Frankreich unterwegs war, heißt es im Polizeibericht.

Verfolgung in Frankreich und Deutschland

Nach der Alarmierung der Polizei wurde unmittelbar die Verständigung der Bundespolizei und der Police Nationale eingeleitet. In Frankreich konnte daraufhin die Verfolgung des Mannes aufgenommen werden, woraufhin der Unbekannte über die Pierre-Pflimlin-Brücke wieder nach Deutschland zurück fuhr und dort an der Anschlussstelle der A5 in Offenburg in Richtung Süden steuerte. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei verfolgten den BMW bis nach Kappel-Grafenhausen.

Dort konnte der Flüchtige gegen 15.50 Uhr gestellt und vorläufig festgenommen werden. Laut Angaben der Polizei stand der 44-Jährige offenbar unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Auf der Strecke von Kehl über Frankreich bis nach Kappel-Grafenhausen hatte der Fahrzeugdieb auf seiner Flucht mehrere Autos zum Teil erheblich beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll er zwei Unfälle in Kappel verursacht sowie weitere Blechschäden in Rust hinterlassen haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Geschädigten oder Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0781) 214200 zu melden.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Mann das Fahrzeug stehlen wollte, Die Ermittlungen dauern an.