Ein 32-Jähriger hat sich am Montag in Kehl gegen eine Polizeikontrolle bei seiner Einreise nach Frankreich gewehrt. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Bei der Einreise nach Frankreich hat sich am Montag ein 32-jähriger Mann in Kehl gegen eine Polizeikontrolle gewehrt. Die Polizei teilte mit, dass der Mann sich aggressiv verhielt und versuchte zu flüchten. Auf dem Weg zur Dienststelle wehrte er sich so sehr, dass es zwei Polizeistreifen brauchte, um ihn zu transportieren.

Der Mann muss mit zwei Anzeigen rechnen

Später fanden die Polizisten bei ihm Drogen. Deshalb muss er nun mit Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.