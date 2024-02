Mehrere Fahrzeuge in Kehl aufgebrochen und ausgeraubt

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag an einem Feldweg an der Vogesenallee in Kehl die Autoscheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurden Wertgegenstände aus dem Wagen geklaut.

Handtasche und Korb wurden später wiedergefunden

Gegen 15.30 Uhr wurde die Autoscheibe eines Fahrzeuges eingeschlagen und Wertgegenstände in Form eines Einkaufskorbes und einer Handtasche entwendet. Der Korb und die Handtasche der 23-jährigen Besitzerin wurden kurze Zeit später von Zeugen bei den Beamten des Polizeireviers Kehl abgegeben. Es fehlte das Bargeld und der Ausweis der Anfang 20-Jährigen.

Weniger Glück hatte ein 59-Jähriger im Bereich eines Baggersees an der L98. Als er nach einem Spaziergang zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war ebenfalls die Fahrerscheibe eingeschlagen. Die Umhängetasche des 59-Jährigen mitsamt Geldbeutel und Handy wurde entwendet.