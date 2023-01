Am Dienstag

Missglückter Diebstahl in Kehl: 19-Jährige verletzt drei Mitarbeiter

Eine junge Frau hat am Dienstag in Kehl mehrere Parfums in einem Drogeriemarkt stehlen wollen. Als Mitarbeiter ihr Vorhaben erkennen und die 19-Jährige konfrontieren, schlägt diese um sich.