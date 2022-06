Motorradfahrer bei Sturz nahe Kehl schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, war der 36 Jahre alte Fahrer einer Honda in einer Gruppe Motorradfahrer in Richtung Frankreich unterwegs.

Als er wegen eines vor ihm bremsenden Autos ebenfalls bremste, kam der Motorradfahrer ins Schlingern und stürzte.

Hierbei zog er sich laut Polizei schwere Verletzungen an der Schulter zu und musste mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Offenburg gebracht werden. An dem Motorrad entstand nur leichter Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.