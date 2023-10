Nach Ladendiebstahl in Kehl entkommt der Täter dem Ladendetektiv

Nachdem ein Dieb von einem Ladendetektiv in Kehl gestellt wird, gibt er sein Diebesgut zurück und flieht anschließend.

Ein Dieb ist am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Kehl geflohen, nachdem der Ladendetektiv ihn gestellt hat. Wie die Polizei mitteilte, hat der Täter einem Laden in der Straßburger Straße ein Parfum geklaut.

Nachdem der Detektiv ihn fasst und zurück in den Laden begleitet, gab der Täter das Parfum wieder ab und floh anschließend Richtung Königsberger Straße.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Ungefähr 170 cm groß, südländisches Erscheinungsbild mit schwarzen Haaren und einem Drei-Tage-Bart, sein Alter wurde auf etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt. Er trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und eine Sonnenbrille.

Zeugen sollen sich an die Polizei wenden (0 78 51- 89 30)