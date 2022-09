Suche nach Beteiligten

Nach lautem Knall: Großeinsatz der Polizei an den beruflichen Schulen in Kehl

Noch sind die Hintergründe unklar: Zu einem Großeinsatz der Polizei hat ein lauter Knall an den beruflichen Schulen in Kehl an diesem Donnerstag geführt. Die Rede ist von einer „Bedrohungslage“.