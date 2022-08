Nach Überfall auf Wettbüro in Kehl: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach einem Überfall auf eine Kehler Tankstelle hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt, der auch an einem Überfall auf ein Wettbüro am Kehler Bahnhof beteiligt war.

Die Staatsanwaltschaft Offenburg und das Polizeipräsidium Offenburg haben einen 22-jährigen Tatverdächtigen, der wegen eines Überfalls auf ein Wettbüro gesucht wurde, festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 22-Jährige am 17. August eine Tankstelle in der Straßburger Straße überfallen. Dadurch fanden die Beamten heraus, dass es sich um den selben Täter handelt, der auch am 10. August an dem Überfall auf ein Wettbüro am Kehler Bahnhofsplatz beteiligt war.

Nach dem Überfall auf die Tankstelle hatte die Staatsanwaltschaft Offenburg beim zuständigen Ermittlungsrichter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten in Straßburg erwirkt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen konnten Beweismittel sichergestellt werden, die mit dem Überfall auf das Wettbüro in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Mittäter dauern an, so die Polizei weiter.