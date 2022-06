Lage schnell unter Kontrolle

Nächtlicher Brand in 14. Obergeschoss eines Gebäudes in Kehl führt zu Feuerwehreinsatz

In der Nacht auf Samstag ist es in einem Gebäude in der Honsellstraße in Kehl zu einem Brand gekommen. Weil 164 Personen dort gemeldet sind, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus.