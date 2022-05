Wolfram Britz (parteilos) ist seit diesen Montagabend ganz offiziell Oberbürgermeister der Stadt Kehl: Seine Vereidigung und Verpflichtung nahm der an Lebens- und Amtsjahren älteste Stadtrat Richard Schüler (CDU) in der Stadthalle vor rund 300 Gästen vor und legte ihm die Amtskette um, wie die Pressestelle der Stadt Kehl mitteilte.

Aus Straßburg gratulierten die Präsidentin der Eurométropole, Pia Imbs, und Oberbürgermeisterin Jeanne Barseghian (Les Verts/Grüne), die Wolfram Britz gleich in einer der nächsten Sitzungen des Straßburger Gemeinderats einlud, damit er seine Visionen von der Zusammenarbeit darstellen könne.

Für das Land Baden-Württemberg und das Regierungspräsidium Freiburg wünschte Regierungsvizepräsident Klemens Ficht Wolfram Britz „allezeit eine glückliche Hand“.

Ehemaliger OB von Kehl war bei Amtseinführung dabei

Heute gehöre Mut und Engagement dazu, sich um ein Oberbürgermeisteramt zu bewerben, bescheinigte Klemens Ficht Wolfram Britz und zollte auch Kehls Erstem Beigeordneten Thomas Wuttke Respekt.

Er dankte ihm dafür, dass er bereits am Wahlabend nach seiner Niederlage erklärt habe, dass er „seine ganze Kraft weiterhin für die Stadt und auch für Kehls neuen Oberbürgermeister einsetzen“ wolle.

Dem neuen OB sicherte er die Unterstützung des Regierungspräsidiums zu. Sein Vorgänger, sagte Klemens Ficht mit Blick auf Toni Vetrano (CDU), der ebenfalls zur Amtseinführung seines Nachfolgers gekommen war, „hinterlasse ihm ein gut bestelltes Haus“.

Gleichzeitig benannte er die Herausforderungen von der Klimapolitik, über ein Ganzjahresbad bis hin zu dem ehrgeizigen Ziel, bis 2027 auf dem Rathausareal ein neues Verwaltungszentrum zu errichten.

An Ideen mangelt es dem neuen Oberbürgermeister nicht

An Ideen und Themen mangle es nicht, wenn es darum gehe, Straßburg und Kehl zu einem Lebensraum ohne Grenzen zu machen, erklärte Straßburgs OB Jeanne Barseghian und verwies auf die Anfang Dezember unterzeichnete Kooperationsvereinbarung. Die Präsidentin der Eurométropole nannte die geplante rheinüberschreitende Nutzung der Abwärme der Badischen Stahlwerke und die Aufarbeitung der von den Geothermiebohrungen verursachten Schäden als Beispiele funktionierender Zusammenarbeit und brachte eine Kooperation im Bereich der Bäder oder der Mediatheken ins Gespräch.

Wichtig sei es, die Verbindung der Menschen zu stärken und das Erlernen der Sprache des Nachbarn zu fördern – zum Beispiel darüber, dass die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an außerschulischen Veranstaltungen auf der jeweils anderen Rheinseite erleichtert werde.

Britz beleuchtet Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Kehl

Wolfram Britz schlug in seiner Antrittsrede den Bogen von der Weltpolitik bis zu deren Auswirkungen auf Kehl: Angesichts des Krieges in der Ukraine und des Leids der Menschen, müsse man umso dankbarer sein, „dass wir hier in Kehl an einer friedlichen Grenze leben“. Die große Hilfsbereitschaft für die Kriegsflüchtlinge, die nach Kehl kämen, gelte es beizubehalten.

Klima- und Umweltfragen will der neue Oberbürgermeister bei Entscheidungen stärker berücksichtigen: „Es muss unser Bestreben sein“, führte er aus, künftigen Generationen „auch in und um Kehl einen Lebensraum zu hinterlassen, der weiterhin lebenswert ist“. Stadtplanung für die Zukunft bedeutet für ihn nachhaltige Stadtentwicklung, die sich auch in Kinder- und Jugendprojekten, Kulturprojekten und quartiersbezogenen Projekten ausdrücke.