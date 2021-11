Wahl im Februar

Neuer Oberbürgermeister für Kehl: Das Rennen um die Nachfolge von Toni Vetrano hat begonnen

Es gibt schlechtere Jobs in der Kommunalpolitik: In Kehl wird ein neuer Oberbürgermeister gesucht. Zwei Kandidaten haben sich bereits gemeldet, am Samstag begann die Bewerbungsfrist. Der neue OB tritt am 1. Mai in große Fußstapfen.