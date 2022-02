Live-Ticker: Wer wird Oberbürgermeister in Kehl?

Am Sonntag wird in Kehl ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die BNN begleiten die Entscheidung ab 18 Uhr in einem Live-Ticker.

Knapp 30.000 Wahlberechtigte können am Sonntag über den neuen Oberbürgermeister – oder die Oberbürgermeisterin – der Großen Kreisstadt Kehl entscheiden.

Vier Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich ursprünglich um die Nachfolge von Toni Vetrano (CDU) beworben, der nach acht Jahren nicht wieder antritt.

Eine Bewerberin hat zwischenzeitlich ihren Rückzug von der Kandidatur erklärt, verbleibt aber aus rechtlichen Gründen weiter auf dem Stimmzettel.

Damit bewerben sich in der drittgrößten Stadt des Ortenaukreises der Kehler Krankenpfleger Wolfram Britz, Baubürgermeister Thomas Wuttke und die Baden-Badener Geschäftsführerin Anemone Bippes um das höchste Amt in der Kehler Verwaltung. Alle drei Kandidaten treten als parteiunabhängig an.

Zweiter Wahlgang wäre am 20. Februar

Sollte am 6. Februar niemand die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen, so gäbe es am 20. Februar einen zweiten Wahlgang, in dem dann die einfache Mehrheit genügt. Dafür könnten sich dann weitere Kandidaten bewerben.

Das neue Stadtoberhaupt von Kehl tritt das Amt am 1. Mai an. Die Amtszeit von Oberbürgermeister Toni Vetrano (CDU) endet am 30. April.

Die Auszählung der Stimmen, üblicherweise ein öffentliches Ereignis mit Volksfestcharakter, jedenfalls wenn bereits ein neuer OB feststeht, findet an diesem Sonntag pandemiebedingt nur für geladene Gäste in der Stadthalle statt. Ein Ergebnis wird spätestens um 19.30 Uhr erwartet.

Die Badischen Neuesten Nachrichten berichten über den Urnengang, seine Hintergründe und seine Besonderheiten am Sonntag von 18 Uhr an im Live-Ticker unter bnn.de sowie ausführlich in seiner Montagsausgabe.