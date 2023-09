Pergola brennt in Kehl: Anwohner löschen Feuer mit Gartenschlauch

Eine Pergola hat am Donnerstag in Kehl gebrannt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu vorangegangenen Bränden im Stadtteil Neumühl.

Eine Pergola ist am späten Donnerstagabend in Kehl-Neumühl in Flammen gestanden.

Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Zeugin den Brand gegen 23.30 Uhr im Stockweg.

Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen und der Freiwilligen Feuerwehr Kehl waren die brennenden Balken der Pergola bereits durch die Bewohner mit einem Gartenschlauch gelöscht worden.

Zusammenhang mit weiteren Bränden wird geprüft

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 bis 10.000 Euro. Die Ursache sei bislang unbekannt. Ob ein Zusammenhang mit den vorangegangenen Bränden in Neumühl besteht, werde nun ermittelt.

Wer Hinweise zu den Bränden geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.