„Justiz ohne Grenzen“: Die erste binationale Kontaktstelle für Rechtsfragen startet am Oberrhein. Das von der EU-kofinanzierte Pilotprojekt bietet Bürgern kostenlos erste Hilfestellung.

Wohnen, Arbeiten, Einkauf, Freizeit oder Ausbildung: Bei vielen Menschen am Oberrhein spielt sich das alles längst nicht mehr in nur einem Land ab. Und wo zwei Länder und zwei juristische Systeme aufeinandertreffen, wird es mitunter schwierig, sein Recht durchzusetzen.

Wir möchten bei juristischen Fragen zentrale Anlaufstelle sein und gezielte Erstberatungen mit den passenden Experten anbieten. Désirée Gagsteiger, Projektleiterin

Eine Lücke schließen im Angebot der bereits vorhandenen Dienstleistungen in der Grenzregion Baden-Württemberg/Rheinland-Pfalz/Grand Est soll deshalb eine deutsch-französische Kontaktstelle für juristische Beratungen. „Justiz ohne Grenzen“ heißt das Pilotprojekt, das am Mittwochabend mit einem Festakt im Palais des Landgerichts Straßburg gestartet ist. Auch europaweit ist es bislang einmalig.

„Wir möchten bei juristischen Fragen zentrale Anlaufstelle sein und gezielte Erstberatungen mit den passenden Experten anbieten“, sagt Projektleiterin Désirée Gagsteiger vom Europäischen Zentrum für Verbraucherschutz e.V. in Kehl, wo die Kontaktstelle angesiedelt ist.

Wer sich mit dem Rechtssystem des Nachbarlandes nicht auskennt, wem zudem die Sprachkenntnisse fehlen, um sich zu informieren, dem soll die neue Beratungsstelle schnell die richtigen Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Als juristischer Laie bei einem akuten Problem zurechtzukommen, das überfordert die meisten auch, ohne sich mit einem zweiten Justizsystem und einer anderen Sprache auseinandersetzen zu müssen.

Was passiert, wenn eine Deutsche ihrem Sohn eine Immobilie in Frankreich vererbt?

Im grenzüberschreitenden Kontext sind jedoch durchaus komplizierte Konstellationen denkbar. Etwa bei Scheidungs-, Sorgerechts- oder Immobilienangelegenheiten. Vor allem, wenn Fragen aus den drei genannten Rechtsgebieten zusammenkommen. Gagsteiger beschreibt ein weiteres mögliches Beispiel, den Fall einer deutschen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Frankreich, die ihrem in Deutschland lebenden Sohn eine Immobilie in Frankreich hinterlässt.

Wo der Erbende seine Steuern zahlt, ist nur eine der sich anschließenden Fragen. Entscheidend sein könne eine Rechtsberatung immer auch dann, sagt Gagsteiger, wenn wie im Arbeitsrecht nach einer Kündigung bestimmte Einspruchsfristen einzuhalten seien.

Deshalb sucht die neue Kontaktstelle in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Kammern auf deutscher und französischer Seite die Juristin oder den Juristen mit der passenden Expertise. Je nach Problem steht für die 20- bis 30-minütige Erstberatung dann ein Notar, ein Anwalt oder Gerichtsvollzieher zur Verfügung – kostenlos, und das Gespräch findet in der gewünschten Sprache der zu Beratenden statt.

Erste Überlegungen für die Einrichtung einer solchen juristischen Beratungsstelle gab es noch vor der Corona-Pandemie zwischen den Gerichten in Straßburg und Offenburg. Beim Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz hatte man im Vorfeld an einem vergleichbaren Konzept gearbeitet.

Auch wichtige Formulare und Antworten auf häufige Fragen gibt es

Finanziert wird das Pilotprojekt nun zu 60 Prozent über den europäischen Interreg-Fonds. Die übrigen 40 Prozent tragen die baden-württembergischen Ministerien für Justiz und Migration sowie für Verbraucherschutz, das französische Ministerium für Europa und Äußeres, die Region Grand Est, die Europäische Gebietskörperschaft Elsass sowie die Eurometropole Straßburg.

Ziel ist es, „Justiz ohne Grenzen“ nach drei Jahren Projektlaufzeit und der Startfinanzierung durch Interreg in ein festes Angebot für die Bevölkerung am Oberrhein, aber auch für deutsche und französische Bürgerinnen und Bürger auf nationaler Ebene zu überführen.

Beratungstermine innerhalb einer Woche pro Monat

Wer eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen möchte, meldet sich am besten über das Kontaktformular auf der Seite des Zentrums für europäischen Verbraucherschutz. Die Beratungstermine mit den Expertinnen und Experten sollen innerhalb einer Woche pro Monat zu festen Sprechstunden gebündelt werden.

Erste Termine Ende Mai sind bereits vergeben, die Kapazitäten jedoch noch nicht ausgebucht. Auf der Seite der Kontaktstelle stehen künftig auch im grenzüberschreitenden Kontext wichtige Formulare und häufige Fragen in deutscher wie französischer Sprache übersetzt zur Verfügung.