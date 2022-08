Zeugen gesucht

Pkw-Fahrer flüchtet nach Zustammenstoß mit 84-jährigem Radfahrer

Ein 84-jähriger Radfahrer ist am frühen Sonntagmorgen in der Lazarus-Mannheimer-Straße in Kehl mutmaßlich von einem weißen Auto, möglicherweise einem SUV, angefahren worden. Der Pkw-Fahrer flüchtete daraufhin.