Polizei ermittelt wegen Brandverursacher in Kehl—Neumühl

Eine Gartenhütte im Kehler Stadtteil Neumühl ist am Sonntag in Brand geraten. Da Zeugen einen 36-Jährigen als Brandverursacher verdächtigt haben, ermittelt die Polizei nun.

Gartenhütte steht in Flammen

Nachdem eine Gartenhütte am Sonntagnachmittag in Kehl—Neumühl in Flammen stand, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem Brandverursacher.

Der Vorfall ereignete sich laut Informationen der Polizei gegen 16 Uhr südlich der Elsässer Straße an der Bundestraße 28.

Die Feuerwehr Kehl war für ihre Löscharbeiten mit drei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten im Einsatz und konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

Zeugen vermuten Brandverursacher

Mehrere Zeugen konnten den eintreffenden Beamten Hinweise zu einem möglichen Brandverursacher geben.

Der vermutete 36-Jährige konnte in der Nähe des Geschehens angetroffen und kontrolliert werden. Da die Polizisten während der Überprüfung einen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 0,3 Promille.

Inwiefern der Mann im Zusammenhang mit dem Brand der Gartenhütte steht, wird ermittelt.