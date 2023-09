Bisher sechs Vorfälle

Über Kehl kreist der Hubschrauber: Polizei ist auf der Suche nach einem Serienbrandstifter

Es fing klein an. Eine brennende Pergola, ein paar beschädigte Autos. Doch in der Nacht zum Montag hat es in Kehl richtig gebrannt. Die Polizei hat einen bösen Verdacht.