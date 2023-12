Polizei nimmt europaweit gesuchten Mann an der Grenze in Kehl fest

Eine deutsch-französische Polizeieinheit hat am Mittwoch an der Europabrücke in Kehl einen Mann festgenommen, der mit einem europäischen Haftbefehl gesucht war. Die Polizei teilte mit, dass ihre Beamten ihn in einem Fernbus fand. Gegen den 32-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Straftaten zum Nachteil der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Rumänien.

Der Mann wird nun nach Rumänien ausgeliefert

Nachdem die Polizisten ihn einem Richter vorgeführt hatten, brachten sie ihn eine Haftanstalt, wo er jetzt auf seine Auslieferung wartet.