Polizei nimmt vorläufig drei Personen nach Paketdiebstahl in Kehl fest

Ein 20-Jähriger, eine 18-Jährige und eine 16-Jährige stehen im Verdacht am Dienstagvormittag aus einem Paketauto in der Hauptstraße in Kehl Pakete gestohlen zu haben.

Ein 20-Jähriger, eine 18-Jährige und eine 16-Jährige sind wohl am Dienstagvormittag an bei einem Diebstahl aus einem Paketwagen in der Hauptstraße beteiligt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen gegen 10.15 Uhr, dass Pakete aus dem geparkten Wagen entnommen wurden. Die drei Verdächtigen flüchteten wohl anschließend mit den Paketen in ein Anwesen in der Hauptstraße.

Durch die sofort eingeleitete Suche der Kehler Beamten, konnten die drei mutmaßlichen Diebe in dem Haus vorläufig festgenommen werden. Bei der Befrage nannte die 16-jährige Jugendliche den Polizeibeamten falsche Personalien, zudem beleidigte die 18-Jährige die Polizisten. Die Gruppe erwartet nun mehrere Strafanzeigen.