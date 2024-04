Polizei schnappt Einbrecher an Passerelle-Brücke in Kehl

Die Polizei hat am Mittwochabend einen Mann gefasst, den ein Zeuge gemeldet hatte. Der Verdächtige war mit Einbruchswerkzeug auf dem Grundstück des Zeugen gewesen.

Einen Mann, der anscheinend einen Einbruch geplant hatte, hat die Polizei am Mittwochabend in Kehl gefasst. Die Polizei teilte mit, dass ein Zeuge in der Hildebrandstraße gegen 21 Uhr einen unbekannten Mann auf seinem Grundstück entdeckte. Weil der befürchtete, dass der Unbekannte ein Einbrecher ist, rief der Zeuge die Polizei.

Die Polizisten holten den Flüchtigen noch vor französischen Grenze ein

Der Verdächtige lief etwas später in Richtung Rheinufer. Die Polizei hatte bereits eine Fahndung begonnen. In der Nähe der Passerelle-Brücke begegneten die Beamten einem Radfahrer, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen passte. Als der Mann die Polizisten sah, versuchte er zu Fuß über die Brücke nach Frankreich flüchten.

Noch vor der Grenze nach Frankreich holten ihn die Einsatzkräfte jedoch ein und nahmen ihn fest. Auf dem Polizeirevier entdeckten die Beamten Einbruchswerkzeug bei dem 17-Jährigen. Außerdem fanden sie heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand. Sie übergaben ihn deshalb anschließend an die Bundespolizei.