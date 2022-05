Über 1,5 Promille

Polizei stoppt alkoholisierten Pkw-Fahrer in Kehl

Mit über 1,5 Promille ist ein Autofahrer am frühen Mittwochmorgen in Kehl unterwegs gewesen. Der 31-Jährige war gegen 4.45 Uhr in der Straßburger Straße unterwegs.