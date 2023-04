Polizei sucht nach Unfall in Kehl Zeugen

Am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr ist eine Autofahrerin auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgrund eines Überholmanövers auf der Vogesenallee in Kehl aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, bog eine Hyundai-Fahrerin von der Willstätter Straße kommend nach rechts auf die Vogesenallee in Richtung Neumühl ein, als ein vom Kreisverkehr Daimlerstraße/L75/Vogesenallee in die gleiche Richtung fahrender Mercedes-Fahrer überholte.

Eine im Gegenverkehr in Richtung Kehl fahrende Opel-Lenkerin musste daraufhin stark bremsen und nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Zwischenzeitlich scherte der Mercedes knapp vor dem Hyundai ein und bremste stark ab. In der Folge fuhr die Fahrerin im Hyundai dem Mercedes auf.

Die Autofahrerin des Hyundai verletzte sich bei dem Unfall leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Hinter der in Richtung Kehl fahrenden Frau soll sich zum Zeitpunkt des Überholens ein weiterer Pkw befunden haben.