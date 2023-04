Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kehl

Eine 44-Jährige parkte am Dienstagmittag ihr Auto in Kehl und fand es eine Stunde später beschädigt vor. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher.

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmittag in der Rheinstraße auf Höhe eines dort befindlichen Solariums in Kehl einen blauen Pkw gestreift und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellte eine 44-Jährige das Auto gegen 12.30 Uhr dort ab und fand es etwa eine Stunde später beschädigt auf, teilte die Polizei mit. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 2.500 Euro.