Polizei verhaftet Mehrfachstraftäter am Bahnhof in Kehl

Ein gesuchter 27-Jähriger ist am Samstag von der Polizei festgenommen worden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen räuberischer Erpressung.

Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Samstag am Bahnhof in Kehl einen 27-jährigen Mann verhaftet.

Nach Angaben der Polizei bestand gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Diebstahl sowie ein Untersuchungshaftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung.

Darüber hinaus wurde er noch wegen eines Verstoßes gegen das Asylgesetz und wegen besonders schweren Fall des Diebstahls per Aufenthaltsermittlungen gesucht.

Nach mehreren Straftaten: 27-Jähriger wird inhaftiert

Zusätzlich reiste der Täter entgegen eines bestehenden Einreiseverbotes nach Deutschland ein und hatte dabei über 300 Gramm Marihuana bei sich.

Mit dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz beschäftigt sich nun der Zoll.

Nach richterlicher Vorführung wurde der 27-Jährige ins Gefängnis gebracht.