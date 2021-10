Porsche-Fahrer in Kehl war der Polizei zu laut

Ein Porschefahrer war in Kehl offenbar im Rennmodus. Die Quittung: Ein Bußgeld wegen Lärmbelästigung.

Da ließ es einer offenbar richtig krachen: Was einen Porschefahrer in Kehl geritten hat, sich mit seinem Sportwagen sich hör- und sichtbar ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, dürfte vermutlich sein Geheimis bleiben.

Fakt ist: Beamte des Polizeireviers Kehl wurden am späten Sonntagnachmittag auf der Hauptstraße, in Höhe der Straße Schmalzgrube, just auf den Piloten eines Renners Zuffenhausener Provinienz aufmerksam. Der Verkehrsteilnehmer fiel aufgrund seiner Fahrweise auf, und dadurch, dass er dabei den Motor aufheulen ließ, schreibt das Polizeipräsidium Offenburg im Pressebericht.

Der Autofahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den 30-Jährigen erwartet nun aufgrund der Lärmbelästigung ein Bußgeld.