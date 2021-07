Radfahrer überschlägt sich in Kehl

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, soll es am heutigen Nachmittag in der Andreas-Kratt-Straße in Kehl/Kork zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen sein.

Gegen 14.15 Uhr öffnete ein Autofahrer, nachdem er geparkt hatte, seine Autotür. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer hatte wohl nicht damit gerechnet und wurde folglich durch das plötzliche Hindernis über die Autotür geschleudert. Durch die entstandenen schweren Kopfverletzungen musste er sofort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.