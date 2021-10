Radfahrer verursacht in Kehl mehrere Unfälle

Ein bisher Unbekannter hat am Mittwoch mehrere Unfälle in der Kehler Innenstadt zu verantworten. Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe von Augenzeugen bei der Suche nach dem Beschuldigten.

Ein bisher unbekannter Radfahrer hat am Mittwochabend in Kehl mehrere Unfälle verursacht und flüchtete daraufhin.

Gegen 19.20 Uhr befuhr der Verdächtige aus der Beethovenstraße aus kommend die Karlsstraße in Richtung Hauptstraße, informierte das Polizeipräsidium Offenburg. Dabei missachtete er zunächst an der Kreuzung Kanzmattstraße/Karlstraße die Vorfahrt einer aus der Kanzmattstraße in Richtung Klinikum Kehl kommenden 26-jährigen Autofahrerin, wo es zum Zusammenprall beider kam.

Außerdem kollidierte der Unbekannte mit einer weiteren Fahrradfahrerin, die in Richtung Beethovenstraße unterwegs war. Als er schließlich auf dem Gehweg weiterfuhr, krachte der Gesuchte in einen Zaun, wonach er von der Unfallstelle zu Fuß aus floh.

Radfahrer gesucht

Augenzeugen beschrieben den Gesuchten mit kurzen Haaren und einer Kopfplatzwunde an der rechten Stirn. Außerdem trug er eine Jeans und eine schwarze Jacke. Da der Mann einen Gesamtschaden von 2.350 Euro hinterließ, hofft die Polizei auf die Mithilfe von weiteren Beobachtern. Wer Hinweise zu dem Gesuchten hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kehl unter der (0 78 51) 89 30 in Verbindung zu setzen.

Das Fahrrad des Gesuchten konnte sichergestellt werden.