Ein ganz normaler Samstagmittag in Kehl: Der Verkehr brandet über die Europa-Brücke, am Rheinufer liegt ein Kreuzfahrtschiff. In der Europastadt wuselt es vor Menschen. Grenzland: Die Mehrzahl derer, die hier unterwegs sind, kommt zum Kaffee trinken, Einkaufen oder Sehenswürdigkeiten gucken, natürlich zum Arbeiten oder zum Feiern, aber eben nicht alle.

Und so machen sich an diesem regnerischen Samstag im August Polizeiobermeister Manuel Bächle und seine zwei Kollegen vom Kehler Revier der Bundespolizei in der Straßburger Straße aus auf den Weg, am und rund um den Kehler Bahnhof diejenigen ausfindig zu machen, die nicht mit lauterer Absicht über die Grenze kommen.

Präsenz zeigen, heißt die Devise, gegebenenfalls kontrollieren. Auch ob der Maskenpflicht Genüge getan wird, dazu den brandneuen Einreisebestimmungen. Die Drei sind Unterstützungskräfte aus Freiburg, wenn sie nicht gerade im Grenzgebiet eingesetzt sind, müssen sie bei Fußballspielen ran oder bei Demonstrationen.