Einsatz von Pfefferspray

Ruhestörung von Jugendlichen in Kehl endet mit Widerstand

Weil sich ein 18-Jähriger in Kehl uneinsichtig zeigte, wurde er von der Polizei am Samstagabend in Gewahrsam genommen. Mehrere Anwohner hatten sich über laute Techno-Musik der Jugendlichen beschwert.