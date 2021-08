Schaufensterscheiben in Kehl mit Hammer eingeschlagen

Ein 65-Jähriger hat am Samstagmorgen mehrere Schaufensterscheiben eingeschlagen. Er wurde daraufhin in eine Spezialklinik eingewiesen.

Nachdem ein 65 Jahre alter Mann am Samstagmorgen mehrere Scheiben in der Hauptstraße mit einem Hammer eingeschlagen hat, wurde er in eine Spezialklinik überstellt und Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Mehrere Zeugen meldeten kurz nach 7 Uhr, wie der Mittsechziger etliche Schaufensterscheiben beschädigte, so das Polizeipräsidium Offenburg.

Grund hierfür dürfte ein psychischer Ausnahmezustand sein. Beamte des Polizeireviers Kehl konnten den Mann schließlich kontrollieren und sich um seinen weiteren Aufenthalt in der Offenburger Klinik kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.