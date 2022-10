Scheiben eingeschlagen: Zwei 15-Jährige brechen in Kehler Hallenbad ein

Ein Augenzeuge hatte am Sonntagabend beobachtet, wie zwei Jugendliche aus einem Hallenbad in Kehl rausgerannt sind. Außerdem waren die Glasscheiben des Bads eingeschlagen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein.

15-Jährige sind am Sonntag in ein Kehler Hallenbad in der Vogesenallee eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnten beide Täter geschnappt werden.

Ein Zeuge beobachtete die beiden Jugendlichen gegen 21 Uhr dabei, wie sie aus dem Hallenbad herausrannten. Außerdem waren die Scheiben an dem Gebäude eingeschlagen.

Mithilfe einer Personenbeschreibung gelang es den Beamten daraufhin, die 15-Jährigen aufzufinden. Sie flüchteten mit einem E-Scooter und konnten wenig später an der Einmündung der Friedrichstraße zur Bierkellerstraße gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Unklar, ob etwas geklaut wurde

Ob etwas aus dem Schwimmbad geklaut wurde, sei bislang noch unbekannt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Die Täter wurden anschließend an ihre Eltern übergeben.