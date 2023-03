Schlägerei in Kehl: Zwei Männer verletzen 49-Jährigen schwer

An einer Schlägerei in Kehl waren am Mittwochmorgen fünf Personen beteiligt. Ein Mann musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fünf Personen waren am Mittwochabend an einer Schlägerei in der Hornisgrindestraße in Kehl beteiligt. Die Polizei teilte mit, dass dabei zwei Männer einen 49-Jährigen schwer verletzten. Er musste direkt in ein Krankenhaus gebraucht werden. Grund für die Auseinandersetzung soll ein alter Streit zwischen den Beteiligten gewesen sein.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.